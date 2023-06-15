"Не теряя свои рубежи и позиции": ВСУ в районе Угледара продвинулись до 700 метров (видео)

Защитники Украины уверенно обороняются и продолжают уничтожать врага, рассказали в пресс-центре Сил обороны таврического направления.

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех в районе населенного пункта Угледар. Наши бойцы продвинулись в сторону противника на расстояние до 1 км. Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны таврического направления.

"Силы обороны таврического направления продолжают ведение оборонных действий, не теряя свои рубежи и позиции", — заявил Валерий Шершень.

Он отметил, что украинские войска и подразделения двигаются вперед в условиях жестких боев.

"В рамках оборонный операции возле города Угледар продолжаются меры для улучшения тактического положения. Так, наши войска продвинулись в сторону противника до 1 км. При этом, враг сильно обстрелял этот населенный пункт", — сообщают в пресс-центре Сил обороны таврического направления.

Валерий Шершень добавил, что защитники Украины уверенно обороняются и продолжают уничтожать врага.

Угледар, Запорожская обл

Напомним, что 5 июня немецкие танки Leopard, предоставленные западными союзниками, впервые были замечены на передовой во время боевых действий в районе населенного пункта Новодонецкое, который расположен в 30 км западнее Угледара.

14 июня сообщалось, что согласно данным DeepState, ВСУ удалось продвинуться южнее Бахмута в Донецкой области, а также немного в Запорожской области.