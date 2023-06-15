Морпехи ВСУ уничтожили ударный вертолет ВКС РФ Ка-52 "Аллигатор"

Дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", ликвидирован на фронте российско-украинской войны.

ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Об успешных действиях сообщила пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского в Facebook.

В сообщении не указали, где именно произошла ликвидация авиационной техники врага. Также военные не рассказали, из какого именно оружия удалось попасть в вертолет.

"Уничтожили драгоценный вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Слава Украине!" – сообщили в подразделении.

Характеристики вертолета Ка-52

Российский боевой вертолет Ка-52 выполняет целый спектр задач. Авиационная техника осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Он является фактически продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Эта модель ударного вертолета считается лучшей в ВКС РФ. Оборудован радарной системой "Арбалет". Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Способен развивать максимальную скорость в 350 км/ч. Начало эксплуатации – 2008 год.

Уничтожение вертолетов Ка-52 в войне с Россией

Украинские защитники регулярно сбивают вертолеты этой модели. Бойцы 93-го ОМБр "Холодный овраг" в мае уничтожили ударный вертолет ВС РФ КА-52 "Аллигатор". Украинские защитники обнаружили два ударных вертолета ВС РФ, низко летевших над землей. По целям запустили две ракеты из Stinger и "Иглы", одна из которых точно попала.

Украинские военные 23 мая уничтожили российский вертолет Ка-52. В Генштабе ВСУ заявили, что российский бюджет потерял еще около 16 миллионов долларов США.

Напомним, 13 июня журналисты проекта "Схемы" узнали, что ВС РФ перебросили в Бердянск около 30 вертолетов. Большинство предназначено для поддержки сухопутных войск при защите от контрнаступления ВСУ.