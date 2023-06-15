Время, цели и интенсивность: в ВС ВСУ рассказали о неизменной тактике ракетных атак РФ (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Игната, майские ракетные обстрелы столицы были направлены на разведение паники, чтобы получить отличный контент для российской пропаганды. Также РФ хочет доказать, что ее оружие сильнее оружия НАТО.

Российская армия стремится показать превосходство российского оружия над НАТОвским, в связи с чем продолжает использовать старую тактику. Об этом 15 июня сообщил во время брифинга спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Тактика применения авиационных средств поражения неизменна. Враг делает одни и те же вещи. Единственное, что меняется — это приоритет целей, время нанесения удара и интенсивность", — заявил Игнат.

В течение всего мая, по его словам, российские оккупанты стремились наносить удары по столице Украины городу Киеву, при этом он стремились поразить объекты инфраструктуры, которые находились либо в самой столице, либо вблизи города. Поэтому Игнат считает, что приоритетом для врага сейчас остается поражение различным вооружением именно Киева.

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"Что именно они хотели достичь от столицы понятно. Это прежде всего паника украинского народа. А если это будет в столице, то будет иметь для них хороший медийный эффект. Мы же понимаем, как работает российская пропаганда", — пояснил он.

По словам Игната, одна из приоритетных целей российской армии — поражение определенных объектов, к которым относится западное вооружение, чтобы доказать "превосходство российского оружия над натовским".

"Плюс истощение наших комплексов ПВО. Здесь больше речь идет о "Шахедах", которые они запускают с севера и юга. Ну и плюс мы тратим ракеты, жизненно ценные сегодня для нас", — подытожил представитель Воздушных сил.

Напомним, 15 июня Игнат сообщил, что западные специалисты давно работают над программой обучения украинских летчиков, поэтому по срокам это произойдет быстрее, чем ранее сообщали западные СМИ.

Также напомним, на дня Игнат рассказал о тонкостях эффективности украинской ПВО, которая достигается за счет кропотливой работы украинских специалистов.