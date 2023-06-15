Не обучение, а переобучение: Игнат рассказал о подготовке украинских летчиков на Западе

Спикер Воздушных Сил Украины отметил, что речь идет о переподготовке опытных украинских летчиков на новых типах авиационной техники, а не об обучении с нуля. Поэтому по срокам это произойдет быстрее, чем ранее сообщали западные СМИ.

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Западные специалисты давно работают над программой обучения украинских летчиков. Сейчас решается вопрос где именно, на каких авиабазах эти программы будут воплощаться в жизнь, однако сроки подготовки будут не такими, как озвучивали западные СМИ, поскольку речь идет не об обучении, а переобучении украинских военных. Об этом в эфире телемарафона 15 июня заявил спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат.

"Здесь необходимо понимать, что речь идет не об обучении, а о переобучении, ведь учиться поедут уже опытные украинские летчики, — пояснил полковник.

Офицер согласился с тем, что украинским военным придется осваивать более современные самолеты, безусловно имеющие ряд отличий от той техники, которую они эксплуатировали. Но все же в данном случае речь идет о переподготовке украинских летчиков на новых типах авиационной техники, а не про обучение с нуля.

"Потому это процесс достаточно быстрый, и, отвечая на вопрос о сроках, наши пилоты озвучивают очень интересные цифры. Скажем так: это будет происходить быстро, и практика покажет, насколько", — подчеркнул Игнат.

Также полковник затронул тему предоставления Украине боевой авиации и всего, что с этим связано. В частности, он отметил, что сейчас украинская сторона ждет от западной коалиции решения вопросов о поставках самолетов и их техническому обслуживанию, а также обучению не только летчиков, но и техников, инженеров, офицеров боевого управления и представителей других авиационных специальностей.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал о тонкостях войны в небе над Украиной и противостоянии украинских систем ПВО воздушным атакам противника. В интервью "Украинской правде" 11 июня офицер отметил, что враг пытается обмануть противовоздушную оборону Украину, запуская крылатые ракеты без боеголовок.