Не навчання, а перепідготовка: Ігнат розповів про підготовку українських льотчиків на Заході

Спікер Повітряних Сил України зазначив, що йдеться про перепідготовку досвідчених українських льотчиків на нових типах авіаційної техніки, а не про навчання з нуля. Тому за термінами це станеться швидше, ніж раніше повідомляли західні ЗМІ.

Related video

Західні спеціалісти давно працюють над програмою навчання українських льотчиків. Наразі вирішується питання, де саме, на яких авіабазах ці програми втілюватимуться в життя, проте терміни підготовки будуть не такими, як озвучували західні ЗМІ, оскільки йдеться не про навчання, а перепідготовку українських військових. Про це в ефірі телемарафону 15 червня заявив речник ВПС України полковник Юрій Ігнат.

"Тут необхідно розуміти, що йдеться не про навчання, а про перепідготовку, адже вчитися поїдуть уже досвідчені українські льотчики", — пояснив полковник.

Офіцер погодився з тим, що українським військовим доведеться освоювати більш сучасні літаки, які, безумовно, мають низку відмінностей від тієї техніки, яку вони експлуатували. Але все-таки в цьому випадку йдеться про перепідготовку українських льотчиків на нових типах авіаційної техніки, а не про навчання з нуля.

"Тому це процес досить швидкий, і, відповідаючи на питання про терміни, наші пілоти озвучують дуже цікаві цифри. Скажімо так: це відбуватиметься швидко, і практика покаже, наскільки", — наголосив Ігнат.

Також полковник торкнувся теми надання Україні бойової авіації та всього, що з цим пов'язано. Зокрема, він зазначив, що зараз українська сторона чекає від західної коаліції вирішення питань щодо постачання літаків та їх технічного обслуговування, а також навчання не лише льотчиків, а й техніків, інженерів, офіцерів бойового управління та представників інших авіаційних спеціальностей.

Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів про тонкощі війни в небі над Україною та протистояння українських систем ППО повітряним атакам противника. В інтерв'ю "Українській правді" 11 червня офіцер зазначив, що ворог намагається обдурити протиповітряну оборону України, запускаючи крилаті ракети без боєголовок.