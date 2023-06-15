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Военный Фокус Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Боеприпасы разлетелись: ВСУ показали эффектные кадры уничтожения техники ВС РФ (видео)

Фото: Скрин видео | Дроны-камикадзе уничтожили УРАЛ оккупантов с зенитной установкой

Над тем, чтобы уничтожить военную технику оккупантов, работала целая команда беспилотных летальных аппаратов: как дроны-разведчики, так и дроны-камикадзе.

Украинские военные с помощью дронов уничтожили технику ВС РФ — грузовик УРАЛ с установленной на нем спаренной зенитной установкой ЗУ 23-2. Соответсвующее видеокадры опубликовали в телеграм-канале боевой группы К2 54 ОМБр в четверг, 15 июня.

"Уже совсем скоро вы увидите серию видео о героической обороне одной из наших позиций, а пока — наслаждайтесь уничтоженной техникой оккупантов", — подписали военные видео.

Сначала на опубликованных кадрах видно, как дрон-разведчик зафиксировал цель: грузовик УРАЛ с ЗУ 23-2 на борту, который оккупанты плохо замаскировали.

После этого расчет дронов-камикадзе проанализировал всю имеющуюся информацию и выдвинулся поражать цель. Сначала пламя охватило кабину грузовика. Еще какое-то время он ехал по инерции, а потом забуксовал в грунте и остановился.

Несколькими минутами позже огонь активно охватил саму зенитную установку. На видео видно, как при действии высокой температуры начали детонировать снаряды. Кроме того, они взрывались, разбрасывая вокруг себя искры.

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А несколько ранее, 13 июня, на видео показали, как украинские дроны эффектно уничтожили позиции российских "коллег" на Купянском направлении. Позиции врага обнаружили бойцы аэроразведки и отправили туда "птичек" Mavic, которые легко справились с конкурентами.

Напомним, что недавно в сети сообщили, что украинский дрон снял, как российские оккупанты расстреливают своих солдат, отошедших с позиций на одном из направлений. Трое захватчиков из автоматов безжалостно ликвидировали семь "своих".