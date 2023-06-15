РФ вкладывает значительные средства в модернизацию своего ядерного оружия, — НАТО

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, РФ развернула больше ядерных установок вблизи границ Альянса на Крайнем Севере. Российские угрозы Столтенберг назвал безрассудными и опасными, поскольку ядерную войну невозможно выиграть.

В четверг, 15 июня, выступая на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия инвестировала значительные средства, чтобы модернизировать свой ядерный потенциал и развернула больше ядерных установок вблизи границ НАТО, в частности на Крайнем Севере. Об этом сообщает "Лос-Анджелес Таймс".

Российскую ядерную риторику Столтенберг назвал безрассудной и опасной. По его словам в РФ должны понимать, что ядерную войну невозможно выиграть, и потому не стоит и начинать.

"Конечно, мы внимательно отслеживаем действия России. И пока не наблюдаем каких-либо изменений в ядерной политике, из-за которых понадобилось бы менять нашу позицию", — сказал Столтенберг в интервью журналистам.

Белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что его страна получила несколько установок тактического ядерного оружия от Москвы. В своем недавнем интервью он отметил, что, не колеблясь, применил бы ядерные вооружения в случае агрессии против Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерное оружие переместят в Беларусь в следующем месяце, и что оно будет оставаться под исключительным контролем Москвы.

Напомним, что Израиль впервые начал экспорт своих канонических танков "Меркава". Речь идет о сотнях единицах списанных установок, причем среди импортеров упомянута некая европейская страна.

Также сообщалось, что при успешном контрнаступлении Украины Россия проиграет войну. Об этом 15 июля в интервью американскому телеканалу заявил президент Украины Владимир Зеленский.