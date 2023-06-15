"Будапешт молчит": в Венгрии заявили, что не знали о передаче РПЦ пленных солдат ВСУ

По данным журналистов, освобождением 11 военнопленных занимался только вице-премьер по церковным делам Жолт Шемьен. Он мог вывести их из России в Шенгенскую зону, используя собственные полномочия.

Вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен сам договаривался с Русской православной церковью об освобождении 11 украинских военнопленных и их доставке в Венгрию. Об этом рассказали четыре источника венгерской службы "Радио Свобода".

Об инициативе Шемьена, по словам собеседников, не знали ни в МИД, ни в правительстве, ни в канцелярии премьера Виктора Орбана. Чиновник воспользовался личными контактами с РПЦ.

"В правительстве серьезно возмущены этой акцией. Будапешт не хочет еще больше ухудшить и без того очень плохие отношения с Киевом", — сказал один из венгерских чиновников.

Патриарх РПЦ Кирилл Гундяев, по данным издания, не мог действовать в таком вопросе без одобрения российского правительства.

Военнослужащие, как утверждается в материале, попали в плен возле города Купянск Харьковской области. У всех мужчин венгерские имена, но не все они говорят, что являются венграми.

Как именно пленные попали из России в Венгрию, остается неясным. Собеседники "Радио Свобода" предполагают, что Шемьен провез их через Шенгенскую зону благодаря собственным полномочиям. Где сейчас они находятся – неизвестно.

"После того, как всем стало понятно, что венгерским правительством могут манипулировать из России на уровне вице-премьера, Будапешт выбрал стратегию молчания, надеясь, что об этом скоро забудут", — заключил один из источников.

Напомним, что о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных из Закарпатья стало известно 9 июня. Шемьен ранее говорил, что это был "человеческий долг РПЦ" для Венгрии.

В МИД Украины из-за этого вызывали венгерского поверенного. Киев запрашивал информацию об украинских военнопленных.