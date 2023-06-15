Делегация лидеров Африки подготовила мирные предложения для Путина и Зеленского, — СМИ

В руки медийщиков попал документ с рекомендациями по "укреплению доверия" и первым шагам в направлении прекращения огня в Украине. По информации медиа, представители стран Африки стремятся встретиться с президентами обоих государств-сторон конфликта.

Африканские лидеры планируют предложить "меры по укреплению доверия" между Россией и Украиной. Доступ к соответствующему документу получили журналисты Reuters, о чем идет речь в материале от 15 июня.

Предложения по укреплению доверия между сторонами конфликта, как говорится в публикации, станут началом посреднических усилий лидеров Африки. Речь идет о делегации, которую возглавляют президент Сенегала Маки Салл и президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамафоса. Кроме них, по данным СМИ, туда входят лидеры Замбии и Коморских островов, а также премьер-министр Египта.

"Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным", — отметили в СМИ.

Журналисты передали содержание документа, подготовленного лидерами Африки. По их информации, там предоставлен список рекомендованных мер для первого этапа взаимодействия между странами — отвод российских войск, вывоз ядерного оружия из Беларуси, приостановление ордера МКС на арест Путина, ослабление санкций и "безусловное соглашение о зерне и удобрениях".

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", — цитируют документ африканской делегации журналисты.

По данным СМИ, кроме заключения соглашения о прекращении боевых действий на территории Украины, лидеры Африки считают необходимыми переговоры между РФ и западными странами.

В материале подчеркнули, что страны Африки сильно пострадали от последствий войны в Украине, в частности, проблем с поставкой зерна и других продовольственных товаров, а также усиления инфляции цен на продовольствие.

Напомним, 3 июня министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил свой план мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Он предложил, в частности, провести новые референдумы на "спорных территориях". В МИД раскритиковали мирный план Индонезии, подчеркнув, что "спорные" земли оккупированы.

Ранее, 24 мая, в Кремле высказались о переговорах с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, " предпосылок для мирного урегулирования нет ".