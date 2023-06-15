Россия судит защитников "Азовстали": родные узнают близких среди бойцов (видео)

Правозащитники установили не всех военнопленных из "Азова", которых судят в РФ. На скамье подсудимых оказались женщины, которые работали кухарками в полку, писали журналисты.

Украинских военнопленных из полка "Азов", находящихся в России, еще не всех идентифицировали. Об этом сообщила "Радіо Свобода" представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Евгения Синельник.

"Есть уже случаи конкретные, когда родные узнают своих близких. Так называемые суды в России над украинскими военными проходят постоянно в нарушение всех Женевских конвенций", – заявила она.

Синельник не смогла подтвердить или опровергнуть данные агентства Associated Press о том, что на скамье подсудимых оказались восемь женщин, работавших кухарками в полку.

Украинские правозащитники из "Центра гражданских свобод" сообщили "Радіо Свобода", что связались с родными людей, которых судят в РФ. По их данным, среди них несколько гражданских.

По словам правозащитников, РФ совершает военное преступление в случае суда над украинскими военнослужащими. Содержание гражданских как военнопленных — также нарушение международного права.

Напомним, что 14 июня на юге России начали судить более 20 украинских военных, попавших в плен в Мариуполе. Если их признают виновными, каждый получит от 15 лет до пожизненного заключения.

Российские оккупанты объявили о взятии под полный контроль завода "Азовсталь" в Мариуполе 20 мая прошлого года.