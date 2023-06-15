Россияне выдали удары ВСУ по артиллерии РФ за уничтожение HIMARS (фото)

Как отметили в Центре стратегических коммуникаций, оккупанты даже не удалили украинскую песню из аудиодорожки видео.

Российские пропагандисты выдали очередной фейк о войне в Украине. На этот раз оккупанты попытались ввести в заблуждение, утверждая, что несколько систем HIMARS были якобы уничтожены Вооруженными силами России. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины.

Представители центра сообщили, что российская сторона опубликовала видео в сети, на котором якобы их бойцы разрушают несколько HIMARS в лесной зоне. Однако это оказалось ложью. Сообщается, что видео опубликовали российские Telegram-каналы.

Что на самом деле было на видео

На самом деле это видео было снято беспилотным летательным аппаратом Сил обороны Украины, и на нем запечатлена атака ВСУ на самоходные артиллерийские установки (САУ) российских оккупантов, которые были точно поражены защитниками Украины.

Примечательно, что оккупанты даже не удалили украинскую песню, которая звучала на фоне в опубликованном видеоролике.

Напомним, 14 июня сообщалось, что российские оккупанты охотятся на американские системы HIMARS, но благодаря их маневренности и скорости они стали сверхтяжелой целью.

15 июня стало известно, что украинские военные уничтожили пять российских самоходных артиллерийских установок "Мста-С" в пределах одного фермерского поля. По мнению аналитика Andrew Perpetua, уничтожали артиллерию высокоточные ракеты GMLRS с вольфрамовыми шариками. Такие боеприпасы используют HIMARS и GMLRS.