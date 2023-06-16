Чуть не утонули: бойцы ССО спасли пятерых военных РФ после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Cлужившие в подразделении "Шторм Z" оказались на затопленных позициях в Херсонской области. Украинские спецназовцы погрузили их на лодки, а с других позиций ВС РФ открыли огонь по своим по "товарищам".

Бойцы украинских Сил специальных операций (ССО) спасли пятерых российских оккупантов в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram.

"Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не учло жизнь собственного личного состава", — отметили военные.

После разлива воды десятки военных РФ отрезало от большой земли на затопленных позициях в Херсонской области, указали в ССО.

Одна из вражеских позиций была затоплена, несколько россиян едва не утонули. Силы ССО получили данные о возможности взятия в плен противника и направились к месту.

Пятерых оккупантов погрузили на лодки, а с других позиций россияне ударили по своим "товарищам". Благодаря прикрытию пулеметным огнем, украинские спецназовцы доставили всех пленных на берег живыми. Бойцы во время выполнения задания не пострадали.

При беседе с захватчиками на берегу бойцы ССО выяснили, что россияне служили в подразделении "Шторм Z". Данный отряд формируется в основном из заключенных, которым обещают свободу после участия в полномасштабной войне в Украине.

Напомним, что многие украинцы потеряли дома после подрыва Каховской ГЭС российской армией. Фокус 15 июня писал про ребенка из Херсонской области, который вместе с семьей вынужден жить на улице. Их дом смыло водой.

Природоохранная организация Greenpeace выяснила, что из-за подрыва дамбы были подтоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправки и теплоэлектростанции — всего 32 объекта. В первые дни трагедии в воду могло попасть до 150 тонн моторного масла.