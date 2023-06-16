Вместо Швейцарии: немецкий концерн Rheinmetall произведет боеприпасы для ВСУ

Правительство Германии заказало всего 300 тысяч снарядов к самоходным артустановкам Gepard. В этом году производитель обязуется поставить до 60 тысяч боеприпасов.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет заключить с властями Германии многомиллиардную сделку и поставить Украине первые 35-мм снаряды для самоходных артустановок Gepard. Об этом сказал 16 июня агентству Reuters генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Концерн запустил производство после отказа Швейцарии разрешить продажу Украине боеприпасов для Gepard. Паппергер сказал, что о сделке объявят в ближайшие шесть недель.

"Определенно, это наш лучший год по приему заказов. Также будут контракты на поставки транспортных средств, боеприпасов, электроники и радиолокационных систем", — указал директор предприятия.

Rheinmetall получила заказы только на боеприпасы на несколько миллиардов евро после начала войны в Украине и ожидает дополнительных сделок еще на несколько миллиардов евро, отметил Паппергер.

"Правительство заказало 300 тысяч снарядов. В этом году мы обязательно поставим от 40 тысяч до 60 тысяч", — добавил он.

Директор Rheinmetall подтвердил планы по увеличению производства в 2024 году с 450 до 600 тысяч снарядов.

"Мы производим снаряды почти на полную мощность, ведь международный спрос очень высок. Рассчитываем выйти на полную мощность в следующем году", — заключил он.

Напомним, что на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате "Рамшайн" была подтверждена срочная отправка Киеву зенитных ракет малой и средней дальности для систем ПВО.

Фокус 15 июня писал об инициативе Японии передать боеприпасы США для дальнейшего снабжения ВСУ.