Больше "Леопардов", ракеты для ПВО и "птичья коалиция": главные итоги "Рамштайна–13"

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, пилотов ВСУ ждут учения на истребителях F-16 со специалистами из Нидерландов и Дании. Запад отправит сотни ракет для систем ПВО. Часть стран уже создали пакеты военной помощи Киеву на несколько лет вперед.

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Министры обороны стран НАТО проводят 15 и 16 июня встречи в Брюсселе для выяснения неотложных и долгосрочных военных потребностей Украины. Об этом сообщила радиостанция "Голос Америки".

Министр обороны США Ллойд Остин на заседании Контактной группы по Украине в формате "Рамшайн" отметил, что его страна вместе с 50 другими государствами предоставляют ВСУ снаряжение и боевую подготовку.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила журналистам, что Киев больше всего нуждается в боеприпасах для защиты неба и деоккупации территорий.

"У противника есть преимущество в вооружении. Россия готовилась к этому 30 лет. Мы выполняли международные обязательства и разоружались. Нам нужны снаряды", — пояснила она.

Хорошие новости о "птичьей коалиции"

Министр обороны Украины Алексей Резников после "Рамштайна" рассказал об обязательствах партнеров по началу обучения пилотов ВСУ на западных истребителях.

Резников сказал, что слышал важные новости о "птичьей коалиции" (коалиции истребителей). Сперва будут учения на истребителях F-16 под руководством специалистов из Нидерландов и Дании. Далее присоединятся и другие страны.

Сперва пилоты ВСУ пройдут обучение на истребителях F-16 Фото: Flickr

"У нас есть танковая, противовоздушная коалиции, артиллерийская семья, семья РСЗО. Я убежден, что будет "птичья коалиция". Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул Резников.

Сотни ракет для ПВО от четырех стран

Главы оборонных министерств Великобритании, Дании, Нидерландов и США 15 июня подтвердили срочную отправку Украине сотни зенитных ракет малой и средней дальности для систем ПВО.

"В рамках инициативы будут доставлены связанные системы для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы. Поставка оборудования уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель", — сказано в заявлении четырех министров.

Больше "Леопардов" для ВСУ

Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кругах НАТО пишет о передаче ВСУ дополнительной партии боевых танков Leopard 2.

"Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 танков, которые поставит компания Rheinmetall. Эта поддержка, вероятно, станет важным знаком для Украины, поскольку первые танки немецкого производства были повреждены во время наступления", — указало издание.

Контракты по дополнительным Leopard 2 с концерном Rheinmetall уже подписали. Дания и Нидерланды, по сведениям источников, отдали за них "трехзначную миллионную сумму". Присоединилось к процессу и правительство Германии. Чиновники должны одобрить экспорт танков.

Первые боевые танки Leopard 2 должны поступить в Вооруженные Силы Украины в январе 2024 года, а в целом контракт должен быть выполнен до конца 2024 года.

Новые пакеты военной помощи от Канады и Италии

Во время "Рамштайна-13" представители Канады и Италии объявили о новых пакетах военной помощи для ВСУ. Канада перечислит 500 миллионов долларов для поддержки Украины.

По словам главы Пентагона, в сумму включат отправку 200 критически важных ракет для систем ПВО. В правительстве Канады уточнили, что со складов вооруженных сил Киев получит следующее вооружение:

288 ракет AIM-7 для защиты неба.

10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

6750 авитоматов;

1,1 миллион патронов калибра 7,62 мм;

250 тысяч патронов калибра 5,56 мм;

70 тысяч снайперских паттронов.

Министр обороны Канады Анита Ананд добавила, что в Украину были доставлены 116 из 200 бронемашин Senator. Еще 18 должны приехать на следующей неделе.

Ллойд Остин на брифинге сказал, что Норвегия и Германия создали пакеты помощи на несколько лет. А Дания объявила о пакете помощи на 2024 год, который оценила в 2,6 млрд долларов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня сказал, что украинские пилоты уже приступили к обучению на истребителях F-16.

Украине 14 июня пообещали четкий сигнал о готовности принять ее в НАТО во время июльского саммита Альянса в Вильнюсе.