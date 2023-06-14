"Двери открыты": Столтенберг заявил, что НАТО подаст Украине четкий сигнал (видео)

По словам генсека, Запад выработал ключевые позиции насчет места Украины в Альянсе. Конкретики насчет вступления нет, но союзники обещают для Киева многолетнюю программу по отходу от стандартов СССР.

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Страны НАТО на ближайшем саммите подадут Украине четкий сигнал о готовности принять ее в Альянс. Об этом сказал 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран Альянса.

По словам генсека, союзники ведут консультации и смогут найти хорошее решение для Киева. Cогласованной позиции по механизму движения Украины в НАТО пока нет, добавил он.

Столтенберг добавил, что страны Запада пришли к согласию по ряду ключевых позиций насчет места Украины в НАТО.

"Союзники пришли к согласию относительно украинского членства. Мы согласились, что двери НАТО открыты и что Украина станет членом Альянса", – отметил он, не указав конкретных сроков.

Вступление Украины в НАТО, по его словам, зависит лишь от ее действий и решения государств-членов Альянса.

Главным приоритетом для стран НАТО является сохранение Украины как независимого государства. Для этого согласуется многолетняя программа помощи по переходу от советских стандартов в Украине к стандартам НАТО, заметил он.

Еще одним важным шагом для укрепления связей станет возможное создание совета "Украина-НАТО" вместо существующей комиссии, заключил Столтенберг.

Напомним, что газета The New York Times 14 июня писала о рассмотрении властями США "израильской модели" сотрудничества Украины с НАТО. Такой вариант должен показать президенту РФ Владимиру Путину, что Запад не уменьшит уровень поcтавок оружия в Украину.

Столтенберг 12 июня констатировал успехи в контрнаступлении ВСУ. Украинские военные, по его данным, освободили семь населенных пунктов.