"Сложная задача": Столтенберг положительно оценил контрнаступление ВСУ на востоке и юге

Генсек НАТО заявил, что украинские военные имеют мужество "оттолкнуть россиян" и уже отвоевывают вражеские позиции.

Related video

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг оценил успехи наступательных действий Вооруженных сил Украины. Об этом известно из его комментария USA Today, опубликованного 12 июня.

По словам генсека НАТО, контрнаступление ВСУ на востоке и юге Украины показывает первые признаки успеха. Он подчеркнул, что защитники "отвоевывают позиции", освободив уже семь населенных пунктов.

"Мы должны быть готовы, что это наступление будет кровавым и тяжелым. Россияне успели построить достаточно тяжелые линии обороны, и прорвать их – сложная задача", – предупредил Столтенберг.

Представитель НАТО подчеркнул, что успешное контрнаступление Украины имеет решающее значение для союзников страны. Как он объяснил, от освобождения территорий защитниками зависит общественная поддержка за границей, важная для того, чтобы стабильно поставлять ВСУ военную помощь.

"То, что мы увидели — это то, что у украинцев есть мужество, решимость освободить землю... и оттолкнуть россиян", — заявил Столтенберг.

Напомним, в Минобороны Украины подтвердили освобождение семи населенных пунктов. В целом, по словам замминистра Анны Маляр, ВСУ удалось продвинуться на 6,5 километров.

13 июня свою оценку контрнаступлению ВСУ дал глава вражеской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, Украина еще даже не приблизилась к тому, чтобы исчерпать свои силы.