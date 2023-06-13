Все впереди: Украина еще далеко не исчерпала наступательный потенциал, — Пригожин

Руководитель российских наемников также заявил, что не знает, останутся ли его войска в Украине из-за разногласий с Минобороны РФ относительно подписания контрактов.

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Украина еще даже не приблизилась к тому, чтобы исчерпать свои военные возможности в противостоянии с Россией. Такое заявление во вторник, 13 июня, сделал руководитель военизированного формирования ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью датским СМИ, передает CNN.

"Любое наступление, как и его результаты, нужно оценивать после того, как наступательный потенциал противника исчерпан, — сказал Пригожин. — Насколько я понимаю, наступательный потенциал Украины далеко не исчерпан".

Руководитель российских наемников также заявил, что не знает, останутся ли его войска в Украине из-за разногласий с Минобороны РФ относительно подписания контрактов.

Такое заявление последовало после того, как Минобороны РФ объявило, что "добровольческим формированиям" и частным военным группам придется подписать контракт с российским оборонным ведомством, чтобы получить необходимый правовой статус для создания единых подходов к их работе.

В этом распоряжении название ЧВК "Вагнер" не упоминалось, но такой шаг уже расценили как попытку Кремля взять под контроль влиятельную частную армию Пригожина. Сам же предводитель наемников заявил, что решение не распространяется на "Вагнер".

Напомним, что до 1 июля 2023 года всем российским добровольческим формированиям придется подписать соглашения с Министерством обороны РФ. Это способ перейти на единое управление и командование войсками. В свою очередь, Украина прошла путь легализации добровольческих формирований еще в 2015 году.

Также сообщалось, что Пригожин пригрозил расправой "вагнеровцу", который перешел на сторону РДК.