Все попереду: Україна ще не вичерпала наступальний потенціал, — Пригожин

Керівник російських найманців також заявив, що не знає, чи його війська в Україні залишаться через розбіжності з Міноборони РФ щодо підписання контрактів.

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Україна ще навіть не наблизилася до того, щоби вичерпати свої військові можливості у протистоянні з Росією. Таку заяву у вівторок, 13 червня, зробив керівник воєнізованого формування ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в інтерв'ю данським ЗМІ, повідомляє CNN.

"Будь-який наступ, як і його результати, потрібно оцінювати після того, як наступальний потенціал противника вичерпано, — сказав Пригожин. — Наскільки я розумію, наступальний потенціал України далеко не вичерпано".

Керівник російських найманців також заявив, що не знає, чи його війська в Україні залишаться через розбіжності з Міноборони РФ щодо підписання контрактів.

Така заява надійшла після того, як Міноборони РФ оголосило, що "добровольчим формуванням" та приватним військовим групам доведеться підписати контракт з російським оборонним відомством, щоб отримати необхідний правовий статус для створення єдиних підходів до їхньої роботи.

У цьому розпорядженні назва ПВК "Вагнер" не згадувалась, але такий крок уже розцінили як спробу Кремля взяти під контроль впливову приватну армію Пригожина. Сам же ватажок найманців заявив, що рішення не поширюється на "Вагнер".

Нагадаємо, що до 1 липня 2023 року всім російським добровольчим формуванням доведеться підписати угоди з Міністерством оборони РФ. Це спосіб перейти на єдине управління та командування військами. Своєю чергою, Україна пройшла шлях легалізації добровольчих формувань ще у 2015 році.

Також повідомлялося, що Пригожин пригрозив розправою "вагнерівцю", який перейшов на бік РДК.