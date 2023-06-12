"Уб'ємо його в чесному бою": Пригожин пригрозив "вагнерівцю", що перейшов на бік РДК

Пригожин підтвердив, що Ізмайлов раніше перебував в одній із виправних колоній Російської Федерації, перш ніж приєднатися до приватної військової компанії.

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"Вагнерівці" висловили намір покарати свого колишнього найманця Владислава Ізмайлова за його рішення приєднатися до "Російського добровольчого корпусу" (РДК) під час обміну полоненими. Про це заявив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Євген Пригожин, відомий російський бізнесмен та власник ПВК "Вагнер", підтвердив, що колишній найманець Владислав Ізмайлов приєднався до "Російського добровольчого корпусу". Пригожин зазначив, що Ізмайлов раніше перебував в одній із виправних колоній Російської Федерації, перш ніж приєднатися до приватної військової компанії.

Євген Пригожин заявив, що Ізмайлова чекає "справедливе покарання за всіма традиціями ПВК "Вагнер".

Власник приватної військової компанії прямо пообіцяв убити "ексвагнерівця", який перейшов до складу "Російського добровольчого корпусу".

"Владислав Ізмайлов — зрадник. І я впевнений, що понесе гідне покарання згідно з усіма традиціями ПВК "Вагнер". Я сподіваюся, що ми знайдемо і вб'ємо його в чесному бою", — додав Пригожин.

Нагадуємо, що згідно з новим наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу, всі учасники так званих "добровольчих формувань" після підписання контракту з Міноборони РФ стануть контрактниками ЗС Росії.

4 червня прес-служба Євгена Пригожина опублікувала запис із визнанням Романа Веневітіна в обстрілі машини "Вагнера" через "особисту неприязнь".