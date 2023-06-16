"На злости и ярости": штурмовики ВСУ зачистили лесополосу в районе Бахмута (видео)

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады использовали стрелковое оружие и зачистили достаточно укрепленную местность под Бахмутом. В ходе операции также проводилась эвакуация раненого побратима.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выбили российских захватчиков из лесополосы в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовано в Telegram подразделения Вооруженных Сил Украины.

Украинские штурмовики зашли в локацию, где оккупанты обустроили позиции. Враги обустроили систему укреплений также из блиндажей. Все это позволяло им снизить угрозу со стороны украинских защитников, но в конце концов не помогло.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады использовали стрелковое оружие и зачистили местность. Также бойцы использовали БМП американского производства для поддержки.

"На злобе и ярости", – говорится в сообщении.

3-я отдельная штурмовая бригада в войне с Россией

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады известны своими эффективными действиями против оккупантов. Они активно участвуют в уничтожении русских на линии фронта. Подразделение ознаменовалось эффективными и успешными действиями.

Так, 26 мая штурмовая бригада ВСУ зачистила лесополосу и канал от российских захватчиков вблизи Бахмута. Российские военные в старых шлемах, вероятно, советского производства, пытались быстро убежать от бойцов Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Расчет минометов и артиллерии оказали поддержку бойцам.

В окрестностях Бахмута уже не впервые защитники проводят успешную зачистку лесополосы. Украинские защитники 25 мая показали, как продвинулись через позиции российских войск, а затем завязался бой с оккупантами с применением разнообразного стрелкового оружия. Украинские защитники также использовали пулеметы. Наличие большого количества деревьев и разнообразной растительности делает задачу еще более сложной.

Также 4 апреля бойцы 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады показали, как участвуют в боях на территории Бахмута. В городе в результате боев не осталось практически ни одного уцелевшего дома.

Напомним, 9 июня в 3 ОШБр показали, как зачищают от россиян территорию под Бахмутом. Подразделение прицельно отработало танковыми пушками по позициям оккупантов.