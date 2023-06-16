Вывод войск и снятие санкций с РФ: СМИ раскрыли цель визита африканской делегации в Киев (видео)

Инициатива направлена на меры "по укреплению доверия между Киевом и Москвой". После визита в Украину африканская делегация планирует представить свой "мирный план" лидеру Кремля Владимиру Путину.

Стали известны детали мирного плана, поготовленного африканскими лидерами, по завершению войны между РФ и Украиной. Об этом 16 июня сообщает агенстство Reuters со ссылкой на проект соответствующего рамочного документа.

Напомним, 16 июня в оофициальным визитом в составе африканской делегации в Киев прибыли президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса. Кроме них, в делегацию входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

По информации журналистов, "мирный план" включает предложение Киеву и Москве ряда мер "по укреплению взаимного доверия". В пока необнародованном рамочном документе уже есть перечень мер, которые африканские лидеры хотят предложить лидерам стран, участвующим в военном конфликте.

Некоторые пункты "мирного плана" Африки по прекращению войны в Украине:

выведение тактического ядерного оружия из Беларуси;

вывод российских войск с территорий Украины;

приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом;

безусловное соглашение о зерне и удобрениях;

ослабление санкций в отношении России.

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира", — указано в документе.

Также отметим, что 17 июня африканский делегация во главе с президентами отправится для переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербург.

Визит президента ЮАР в Киев

Напомним, о запланированном визите президента ЮАР в Киев стало известно еще в середине мая. Лидер стран Африки запланировал встречу с Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о новом мирном плане.

В начале июня стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой высоко оценил инициативу стран Африки касательно войны в Украине.