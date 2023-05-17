Готов принять высоких гостей: в ОП подтвердили визит в Киев президента ЮАР

О встрече в столице Украины президент Владимир Зеленский и глава ЮАР Сирил Рамафоса договорились во время телефонного разговора, который состоялся еще 13 мая, рассказал пресс-секретарь украинского лидера.

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Визит президента ЮАР Сирила Рамафоса в Киев подтвердили в Офисе президента Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде" в среду, 17 мая.

По словам Никифорова, лидер ЮАР планирует приехать в Украину, чтобы поговорить с президентом Владимиром Зеленским о новом мирном плане, который должен завершить войну между Украиной и РФ.

Пресс-секретарь гаранта рассказал, что впервые приезд Сирила Рамафоса в Украину обсуждался 13 мая, когда Зеленский и президент ЮАР говорили по телефону.

"Президент ЮАР проинформировал Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран", — сказал Никифоров.

Он добавил, что Владимир Зеленский приветствовал такую мирную инициативу.

"Президент готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской Формуле Мира и пригласить присоединиться к ее реализации", — сказал Никифоров.

Как на визит Сирила Рамафоса в Украину отреагировали в РФ

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российскую сторону не ознакомили с мирным планом, который президент ЮАР хочет обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего на бумаге не видели", — заявил 17 мая главный российский дипломат.

Напомним, 16 мая СМИ написали о том, что Африка готовит дипмиссии в Украину и РФ. Как заявил южноафриканский лидер Сирил Рамафоса, война в Украине оказала большое влияние на жизнь многих жителей Африки. Так, ухудшилась ситуация в плане продовольственной безопасности, выросли цены на топливо, зерновые культуры и удобрения.

Кроме того медиа написали о том, что ЮАР может быть причастна к передаче оружия ВС РФ, которое потом используется против Украины. СМИ отследили маршрут судна Lady R, которое останавливалось в портах ЮАР, где на его борт подняли неидентифицированной груз.