Имеет планы на прекращение войны: Африка готовит дипмиссии в Украину и РФ, — президент ЮАР

Как заявил южноафриканский лидер Сирил Рамафоса, война в Украине оказала большое влияние на жизнь многих жителей Африки. Так, ухудшилась ситуация в плане продовольственной безопасности, выросли цены на топливо, зерновые культуры и удобрения.

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Африканские страны отправят в Украину и Россию дипломатическую миссию, чтобы помочь закончить войну. Об этом заявил президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса, пишет Bloomberg.

По его словам, делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, чтобы как можно скорее представить план урегулирования конфликта. В юридических усилиях примут участие Замбия, Сенегал, Республика Конго, Уганда, Египет и Южная Африка.

"Эта миротворческая миссия внесет вклад в различные другие миссии, направленные на то, чтобы закрыть этот конфликт", — сказал Рамафоса.

Издание пишет, что Рамафоса еще в марте 2022 года говорил, что некто попросил правительство ЮАР стать посредником в войне Украины и России. Однако кто именно это сделал – не уточнил.

По словам журналистов, еще 12 мая Рамафоса провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а на следующий день со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Оба они согласились принять глав африканских государств в рамках дипломатической мисси.

Рамафоса заявил, что война в Украине оказала большое влияние на жизнь многих жителей Африки. Так, ухудшилась ситуация в плане продовольственной безопасности, выросли цены на топливо, зерновые культуры и удобрения.

"Главным в наших дискуссиях являются усилия по мирному урегулированию разрушительного конфликта в Украине, его стоимости человеческими жизнями и воздействия на африканский континент", — сказал Рамафоса.

Напомним, что 11 мая посол США в ЮАР заявил, что ЮАР снабжала боеприпасами и оружием Россию. Вашингтон серьезно отнесся к обнаружению поставок оружия из африканской страны для Москвы и считает это проблемой. Президент ЮАР, в свою очередь, заявил об изучении данного вопроса.

"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", — говорится в заявлении дипломата.

Однако 13 мая стало известно, что посол США извинился за то, что обвинил ЮАР в военной помощи России. В МИД ЮАР заявили, что у правительства нет записей о продаже оружия россиянам. Президент страны Сирил Рамафоса призвал провести расследование этого дела.