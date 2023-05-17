Готовий прийняти високих гостей: в ОП підтвердили візит до Києва президента ПАР

Про зустріч у столиці України президент Володимир Зеленський та голова ПАР Сиріл Рамафоса домовилися під час телефонної розмови, яка відбулася ще 13 травня, розповів прессекретар українського лідера.

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Візит президента ПАР Сиріла Рамафоса до Києва підтвердили в Офісі президента України. Про це сказав речник президента України Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" в середу, 17 травня.

За словами Никифорова, лідер ПАР планує приїхати до України, щоб поговорити з президентом Володимиром Зеленським про новий мирний план, який має завершити війну між Україною та РФ.

Прессекретар гаранта розповів, що вперше приїзд Сиріла Рамафоса в Україну обговорювався 13 травня, коли Зеленський та президент ПАР говорили телефоном.

"Президент ПАР проінформував Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн", — сказав Никифоров.

Він додав, що Володимир Зеленський привітав таку мирну ініціативу.

"Президент готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську "формулу миру" та запросити приєднатися до її реалізації", — сказав Никифоров.

Як на візит Сиріла Рамафоса до України відреагували до РФ

Глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що російську сторону не ознайомили із мирним планом, який президент ПАР хоче обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Ні від бразильців, ні від африканців ми нічого на папері не бачили", — заявив 17 травня головний російський дипломат.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ написали про те, що Африка готує дипмісії до України та РФ. Як заявив південноафриканський лідер Сиріл Рамафоса, війна в Україні дуже вплинула на життя багатьох жителів Африки. Так, погіршилася ситуація щодо продовольчої безпеки, зросли ціни на паливо, зернові культури та добрива.

Крім того, медіа написали про те, що ПАР може бути причетна до передачі зброї ЗС РФ, яка потім використовується проти України. ЗМІ відстежили маршрут судна Lady R, яке зупинялося в портах ПАР, де на його борт підняли неідентифікований вантаж.