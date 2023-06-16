Закрепляют успехи: Генштаб заявил об успехах ВСУ в районе Угледара (карта)

Украинские военные имели успех в ходе штурмовых действий. По данным Сил обороны Таврического направления, ВСУ продвинулись в районе Угледара до одного километра.

Украинская армия к утру 16 июня закрепляются на занятых рубежах в районе города Угледар Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире единого телемарафона.

"В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул Ковалев.

ВСУ закрепляются в Угледаре на достигнутых рубежах. Карта Deep State

Подразделения ВСУ успешно наступали в направлениях Новоданиловка-Работино, Левадное-Старомайорское и восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области.

ВСУ успешно наступали в направлениях Новоданиловка-Работино. Карта Deep State

Российских захватчиков удалось вытеснить с занимаемых позиций. За 15 июня ВСУ ликвидировали 590 захватчиков, пояснил спикер Генштаба.

Продвижение ВСУ в районе Угледара до одного километра подтверждали 15 июня в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

"Наши войска и подразделения двигаются вперед в условиях жестких боев, авиационного и артиллерийского преимущества врага, который крепко держится за свои позиции", — рассказывали в пресс-центре.

ВСУ улучшают тактическое положение в рамках оборонной операции в районе Угледара, указывали военные.

Продвижение к Угледару: в Генштабе ВСУ заявили о провале в наступлении ВС РФ

В утренней сводке Генштаб ВСУ рассказал о безуспешном наступлении ВС РФ на Бахмутском направлении в районе Орехово-Васильевки. Нанесены авиаудары неподалеку от Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудары в районе Авдеевки. Зафиксированы также артобстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Пивничное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желанное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

ВСУ отразили все атаки противника на Марьинском направлении возле Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области.

Россияне наступали на Шахтерском направлении. Авиационные удары были нанесены в районах Благодатного и Золотой Нивы Донецкой области. ВС РФ обстреляли населенные пункты Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

Напомним, что 5 июня стало известно о первом применении немецких танков Leopard на фронте. Это было в районе населенного пункта Новодонецкое, в 30 км западнее от Угледара.

Фокус ранее писал об успешном очищении от оккупантов лесополосы в районе Бахмута. Операцию провели бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.