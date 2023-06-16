Первыми побежали "вагнера": комбат 3-й штурмовой бригады о боях на Бахмутском направлении

По словам "Ролло", украинские войска сначала провели разведку, затем военные игры и только после этого начались активные штурмовые действия.

Командир батальона 3-й штурмовой бригады Петр Горбатенко на позывной "Ролло" рассказал о том, как бойцы готовились к началу наступательных действий на Бахмутском направлении. Об этом офицер рассказал в интервью LIGA.net.

По словам Ролло, перед началом продвижения на Бахмутском направлении военные провели несколько подготовительных операций. Сначала они проводили разведку вражеских территорий, затем последовали военные игры в штабе. Военные игры – это моделирование различных сценариев при планировании операции. В них просчитывают шансы на успех и оценивают варианты развития событий.

"Мы делились на части: одна играла за противника, другая – за нас. Мы отрабатывали несколько вариантов развития событий. Одновременно шла подготовка к штурму", — говорит комбат Горбатенко.

Фото: LIGA.net

Он также добавил, что военные планировали начать штурмовые действия раньше, однако этого не позволяло сделать состояние почвы. Как только они стали лучше, сразу же начались боевые действия с применением БПЛА, артиллерии и бронетехники. Это все позволило перейти к этапу с бронетехникой. Военные постоянно маневрировали.

"Мы не просто глупо шли в лоб — "кто кого перестреляет". Мы провели маневр, обошли, перерезали им логистику, другие позиции выбили штурмом. На этих позициях противник был зажат, его постепенно уничтожали. Конечно, с предложением сдаться в плен. Потом повторили — без штурмов "в лоб", — рассказывает "Ролло".

Также он отметил, что одну группу бойцов забросили во вражеские тылы на сутки. Они перерезали коммуникацию и логистику оккупантов. Резервы, которые ВС РФ пытались перебросить, уничтожала дальнобойная артиллерия, а боеприпасы и помощь не доходили. По словам комбата, с позиций начали бежать именно "вагнеровцы", а не ВС РФ, как утверждают сами наемники. Если сравнивать отдельного "вагнеровца", то он бьется до последнего за конкретный дом или посадку, однако ВС РФ сильнее на уровне батальона, поскольку они имеют систему управления.

Приблизительная линия фронта по состоянию на 8 мая Фото: deepstatemap.live Приблизительная линия фронта по состоянию на 16 июня Фото: deepstatemap.live

Кроме того, "Ролло" говорит, что штурмовые действия под Бахмутом — это только начало, но чего — никто не скажет.

Напомним, 16 июня бойцы 3-й ОШБ показали бои в лесополосе под Бахмутом.

15 июня СБУ сообщила о задержании агента ФСБ под Бахмутом, который наводил вражеские ракеты на украинские позиции.