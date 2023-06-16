"Чувствует безнаказанность": для чего Путин атаковал Киев во время визита лидеров из Африки

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, глава РФ демонстрирует, что готов пренебрегать безопасностью своих иностранных коллег. Это уже происходило при визитах Джо Байдена и Антониу Гутерриша.

Президент Российской Федерации Владимир Путин атаковал украинскую столицу в то время, как там находились иностранные лидеры с официальным визитом. На эту тему высказался глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале 16 июня.

По его словам, ракеты были запущены по Киеву в тот момент, как лидеры африканских государств впервые приехали на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы представить свой "мирный план". Такие действия главы Кремля свидетельствуют о том, что он легко готов пренебрегать безопасностью своих коллег.

"Очередная террористическая атака на столицу отбита. Воздушные силы сбили 6 ракет "Калибр" и 6 "Кинжалов", а еще БПЛА россиян. Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться кто-либо", — говорится в сообщении.

Андрей Ермак также вспомнил, что это далеко не первый случай. Ракеты по украинским городам летели и в те моменты, когда здесь был президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Такие действия должны дать понять всему миру, что пора принять максимально жесткую позицию по отношению к Российской Федерации. Эта страна, продолжил глава ОП, подрывает глобальную безопасность при помощи террористических методов. Поэтому всем пора объединиться вокруг "формулы мира", которую ранее представил Владимир Зеленский.

"Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира. Только сильная дипломатия и сильная позиция может положить конец терроризму России. Ведь это касается каждого, каждого государства, желающего существовать и сохранить мировой порядок", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, 16 июня сообщалось, что аналитик объяснил, зачем РФ обстреляла Киев во время визита лидеров из Африки. Кремль считает, что таким образом может заставить африканских лидеров больше давить на Украину, чтобы начать переговоры.