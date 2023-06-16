Пустые гробы, обугленные кости и без ДНК: родные "вагнеровцев" не знают, кого хоронят, — СМИ

Почти каждая третья семья ликвидированных на Украине наемников ЧВК "Вагнер" не уверена в том, кого именно похоронила, пишут журналисты. Многие семьи не решаются раскрывать гроб, но по их весу отмечают, что он был "как будто пуст" или "слышно было, как по нему перекатываются кости".

В России родные завербованных в ЧВК "Вагнер" и убитых в Украине российских наемников рассказывают, что не знают, кого именно похоронили в могиле, поскольку получают либо запаянные гробы, либо обугленные кости, либо полностью сгнившие тела, из которых эксперты отказываются брать ДНК-образцы. Об этом рассказывает издание "Сибирь. Реалии".

Многие родственники не решаются раскрывать гробы, но по их весу отмечают, что он был "вроде пуст" или "слышно, как по нему перекатываются кости". Эти сомнения родственникам ликвидированных в Украине наемников даже не с кем обсудить – дозвониться представителям ЧВК можно и только по вопросам выплат, но и в этом случае не всегда удается получить "гробовые" и "100 тысяч на похороны". Иногда выплаты 100 тысяч рублей родственники "вагнеровцев" ждут месяцами.

"Сын, это ты? В гробу лежал кусочек обугленного тела"

Мать "вагнеровца" Максима Просвиркина из Читы, погибшего в Украине, Евгения Просвиркина не знает, кого похоронила — сына или другого человека. Тело было обуглено и узнать его она не смогла, а в ДНК-экспертизе ей отказали, сообщив, что ее не из чего делать.

"Останки моего сына привезли 20 мая 2023 года в Новосибирск, узнать было невозможно, в цинке лежала большая кость черного цвета, сказали термический снаряд. В свидетельстве о смерти указан погиб 24 марта 2023 года, а 20 мая 2023-го место смерти г. Артемовск. Не верю, что это мой сын, ДНК-экспертизу не из чего было взять", — рассказала Евгения Просвиркина.

По словам женщины, ее сын Максим сидел в читинской колонии за воровство. Оттуда 29 ноября ушел на войну. Женщина говорит, что отговаривала сына.

"Его, видимо, удручал закрытое пространство, хотел на свободу любым путем. Ну, вот и получил свободу. Звонил мне трижды оттуда [из Украины]. А 30 мая мне позвонили из Новосибирска и сказали, что он погиб: "В какой форме одежды вы его хотите похоронить? Я говорю: Я его еще не видела, давайте по обстоятельствам. Как приеду, так и скажу" — "Будете опознавать тело?" — "Да, буду" — "Приезжайте 31 мая в 15-30 в новосибирский крематорий", — рассказывает женщина.

Она говорит, что поехали с подругой в крематорий, там их еще раз переспросили, будут ли они опознавать тело и сообщили, что там особо нечего опознавать, потому что был "термобарический снаряд", а затем провели в зал с гробом.

"Пришли мы в эту комнатку, где распознавание происходило: гроб уже был открыт, при нас его никто не открывал. Этот саван, которым накрывают, тоже был уже открыт. В ней лежал кусочек обугленного тела. Точнее, человека это вообще даже не напоминало". Я: "Сына, сына, это ты?!" Потом Оля давай кричать, что это не он. Я тоже, как пришла в себя: "Оля, это же не его нос" — "Да какой это нос?! Это косточка небольшая из хребта вышла". Я вылетела из крематория, прокричала", — рассказала женщина.

Далее ей сообщили, что поскольку гроб вскрывали, его надо переоценивать и она должна заплатить за это 28 тысяч рублей на счет от ЧВК "Вагнер" на карточку частного лица, что она и сделала, чтобы поскорее забрать гроб с телом и похоронить.

"В свидетельстве о смерти от 20 мая написано так: "24 марта 2023 он погиб, о чем 20 мая 2023 составлена соответствующая дата акта номер 3016. Место смерти: Донецкая народная республика, город Артемовск". Но на гробу почему-то стояла дата 17.05. Оля (подруга) спросила: "Это что за дата?" Сотрудник крематория говорит, что это формальная дата его перевозки сюда. "Но в свидетельстве о смерти написано, что его обнаружили якобы 20 мая! А вы его уже 17 мая привезли? И только 20 мая свидетельство о смерти выдали?" Вы мне по телефону 30 мая сказали: "Он у нас уже три дня здесь". Значит, его 27 мая привезли?! Я вообще ничего понять не могу. Неизвестно, во-первых, кого я похоронила. Останки какого-то человека", — рассказала женщина разговор с мужчиной.

Евгения после посещения крематория пыталась произвести экспертизу.

"Сразу сказала: "Я буду делать ДНК-экспертизу". Мне объяснили: "ДНК-экспертизу можно сделать только из корня волос из головы или из подмышечной зоны, из паховой. Головы там вообще не было. Либо еще ногти можно [отдать на тест ДНК], либо зубы без кариеса, либо кровь. Я тогда привезла его в Читу и спросила работающего в МВД друга Максима, сказал, что специально спрашивал – ответили, что тело после термобарического снаряда никто не берет на экспертизу", — рассказала мать "вагнеровца".

ДНК не было и вскрытия тоже. Гроб был закрыт, запаян и без окошка

Каждая третья жена, или мать погибшего "вагнеровца" рассказывает об обугленном теле, пустом гробе или отказе делать ДНК-тест. Женщины говорят, что не знают, кого именно похоронили.

"У нас тоже самое, только свидетельство и осталось от сына. "Обгорание тела термобарическим снарядом" и гроб пуст. ДНК не было и вскрытия тоже. Гроб был закрыт, запаян и без окошка. Сказали, что раскрывать "не следует" — мол, там внутри "фрагмент тела" и уже шел запах, когда запаяли", – рассказывает родственница бойца ЧВК "Вагнер" Елена Тихановская.

"Вам пришел обугленный кусок тела? И нам тоже. И непонятно, кого мы похоронили. Вроде бы сказали, что по наколке определили, что наш". Как? Мы никакую наколку нигде найти не могли! Черный кусок вроде угля обгоревшего, а от человека там ничего нет!". Сейчас буквально мне женщина писала: мол, я не мать, я тетя, но вот гроб "племянника" открыли, а там лежал обугленный кусок угля", — рассказывает еще одна женщина.

Еще одна россиянка, у которой сын погиб в ПИК рассказала, что доставленное им тело совсем не похоже на тело ее сына.

"Это не он, это вообще не его привезли. У нашего брови были широкие, у этого брови узкие. Конечно, ног нет, ничего нет, все расплылось, 20 дней где-то пролежал. Я тоже сказала, что это не мой сын!", — рассказала женщина.

Другая россиянка сообщила, что тоже не уверена, что похоронила именно своего сына и выразила надежду, что он жив и вернется.

"Я его похоронила за его зарплату, я его деньги не тратила, я ему берегла. Или сына похоронила, не знаю. У нас столько было препятствий с этим похороном: и фамилию на памятнике неправильно написали, с ошибкой выбили на граните, и фотографию на памятник долго не брали. Вроде бы не хотел, чтобы прятали — это ли я везде ищу знаки? Еще верю, что он жив, всем рассылаю его фотографию, вдруг узнают. Фамилию, имя, отчество пишу, вдруг не узнают по фотографии — говорят же, что на войне быстро стареют", — рассказала мать "вагнеровца".

Напомним, что 6 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал потери "вагнеровцев" в Бахмуте. По его словам, ВСУ в Бахмуте Донецкой области ликвидировали 21 тысячу "вагнеровцев". Еще более 60 тысяч российских оккупантов было ранено.

25 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что потерял 10 000 заключенных и 10 000 кадровых "вагнеровцев". По мнению экс-главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина, эти потери в 1,5 раза выше.