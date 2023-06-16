Китай отработал эвакуацию людей на новейшем эсминце Type 95

Корабли имитировали выполнение миссии по эвакуации собственных граждан из находящейся в состоянии боевых действий страны.

Китайская национально-освободительная армия протестовала 10 000-тонный эсминец Type 055 в роли корабля для эвакуации. Об этом сообщает китайское государственное англоязычное издание The Global Times.

Великие эсминцы, вероятно, примут участие в сопровождающих миссиях в дальних миссиях. Недавно китайские ВМС отработали эвакуацию на эсминце, которых в строю всего восемь единиц.

По сценарию учений корабль имитировал отправку в другую страну, которая находится в конфликте для эвакуации граждан Китая. Командир корабля "Далянь" Фенг Боуэн только недавно возглавил эсминец. Он управлял бортом, который еще с двумя кораблями выполнял сложные морские сценарии, включая имитацию боя.

"Это продемонстрировало быстрое развитие ВМС НОАК за последнее десятилетие и демонстрирует, что ВМС становятся все более способными защитить зарубежные интересы Китая", — сказал анонимный эксперт из Китая.

Чтобы усложнить задачу, корабль должен был пройти сквозь многомерные угрозы на воде, в небе и под водой. Поэтому экипаж корабля находился в постоянной боевой готовности.

В издании отмечают, что крупные эсминцы Type 055 могут участвовать в операциях в отдалении от Китая. В истории НОАК такой опыт уже был. Во время боевых действий в Судане эсминец типа 052D вместе с кораблем поставки эвакуировали персонал из Судана в апреле 2023 года.

Напомним, 14 июня СМИ писали, что Китай помогает Ирану ускорить поставки в РФ дронов Shahed.

10 июня Си Цзиньпин поддержал мирную африканскую страну в отношении Украины.