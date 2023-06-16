"Путин не контролирует свои Вооруженные силы": Зеленский высказался об обстреле Киева (видео)

Президент Украины предположил, что Владимир Путин может быть неадекватным. По его словам, лидер России поступает как террорист.

Ракетные обстрелы Киева и области, совершенные российскими войсками 16 июня, свидетельствуют об отсутствии контроля у руководства РФ. Об этом на совместном брифинге с лидерами стран Африки заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео с пресс-конференции с его комментарием опубликовали в соцсетях.

По мнению Зеленского, президент России Владимир Путин потерял контроль над собственной армией, в том числе бойцами ЧВК "Вагнер".

"Он не контролирует свои Вооруженные силы, включая наемников "вагнеровцев", потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать в государство, которое сегодня соответственно устроило ракетный удар по ним", — сказал украинский лидер.

Президент предположил, что Путин либо не контролирует ВС РФ, либо является "неадекватным человеком". Он отметил, что лидер страны-агрессорки не готов воспринимать мир, а хочет лишь полностью разрушить Украину. Учитывая это, Зеленский подчеркнул, что диалог с главой Кремля невозможен.

"Он сегодня поступает как террорист, и мы должны смотреть на все происходящее одними глазами. Некоторые мои коллеги постоянно продолжают называть эту войну кризисом, и даже сейчас они публично продолжают это делать. Это их право выбора, но это говорит о том, что мы по-разному оцениваем ситуацию", — объяснил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что события в Украине – это не кризис или угроза, а война, последствиями которой станет большое количество кризисов.

Напомним, 16 июня ВС РФ обстреляли Киевскую область. В результате атаки пострадали дети и 82-летняя женщина, а также водитель авто. Правоохранители приступили к расследованию по фактам нарушения врагом обычаев войны.

Также 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что его армия может ударить по любому зданию в Киеве.