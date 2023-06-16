"Не очень хорошо работают": президент ЮАР все-таки услышал ракетные удары по Киеву (видео)

Глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что наступление идет с двух сторон, поэтому нужно как можно скорее добиться деэскалации конфликта.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что наступление в Украине идет с двух сторон и призвал к деєскалации конфликта. Об этом он заявил в пятницу, 16 июня, во время совместной пресс-конференции лидеров африканских стран и Президента Владимира Зеленского в столице Украины.

"Запуск ракет сегодня, на наш взгляд, не акцентирует внимание на нас и не помешал нам продолжать призывать к деэскалации. Именно этот тип событий, которые мы видели сегодня, свидетелями которых вы были, заставляет нас призывать к деэскалации, и есть наступления с обеих сторон, которые должны быть деэскалированы", — сказал лидер Южно-Африканской Республики.

Сирил Рамафоса также заявил, что намерен 17 июня встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санткт-Петербурге.

Спикер побывавшего в укрытии президента ЮАР отрицает обстрел Киева

Напомним, что чрезвычайная миротворческая миссия представителей семи африканских стран в Украину и Россию началась в четверг. Она была инициирована президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Члены миссии прибыли в Украину транзитом через Польшу.

16 июня ВС РФ совершили ракетный обстрел Киева и области во время визита в столицу Украины делегации африканских лидеров. Однако представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Винсент Магвенья подверг сомнению факт вражеской атаки.

"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа Африканской мирной миссии выполняется по плану", — написал Магвенья в соцсетях.

15 июня в польском аэропорту Варшава-Окейце был задержан самолет, на борту которого находились сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы из-за оружия на борту.

Напомним, что чрезвычайная миротворческая миссия представителей семи африканских стран в Украину и Россию началась в четверг. Она была инициирована президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Члены миссии прибыли в Украину транзитом через Польшу.

15 июня, в СМИ публиковали содержание документа с мирными предложениями африканских стран. Кроме прекращения огня, делегация отмечает необходимость проведения переговоров между Кремлем и Западом.