Ответ РФ на контрнаступление ВСУ: Россия перебрасывает ударные вертолеты к югу Украины

На спутниковых снимках обнаружено более 20 российских ударных вертолетов, размещенных на аэродроме в Бердянске.

По данным британской разведки, имеется предположение о временном преимуществе российских вооруженных сил в воздушном пространстве на юге Украины. Это связано с переброской дополнительных ударных вертолетов на этот регион в ответ на контрнаступление со стороны Украины. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне за 17 июня.

Согласно данным аналитиков, с началом контрнаступления украинских войск на юге страны Российская Федерация перебросила дополнительные ударные вертолеты на фронт.

Существуют отчеты о наличии более 20 российских ударных вертолетов, обнаруженных на спутниковых снимках, размещенных на аэродроме в Бердянске. Эти данные служат свидетельством увеличения военной активности России на юге Украины.

"В постоянном соревновании между авиацией и средствами противодействия ей, Россия, вероятно, получила на юге Украины временное преимущество, в частности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям", – отмечают в обзоре.

Отчет британской разведки 17 июня

Напомним, что 17 июня стало известно, что Силы обороны Украины в результате активных боев продвинулись на Бердянском направлении. Украинские войска выбили оккупантов с их позиций севернее Урожайного, а также около Новодонецкого (Запорожская область), однако оба населенных пунктов все еще остаются под контролем России.

Также 13 июня СМИ сообщали, что российские войска перебросили в Бердянск около 30 вертолетов Ка-52, Ми-8 и Ка-29.