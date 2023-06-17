"Пришлось подолбаться": танкист ВСУ поведал, как угнал у россиян Т-90 (видео)

Оккупанты ушли мародерствовать и оставили свой танк без присмотра посреди села в Донецкой области.

Военнослужащие 59-й бригады Вооруженных сил Украины угнали самый лучший российский танк Т-90. Такую историю командир танка Сергей Иванюк рассказал телеканалу "Эспресо".

48-летний Сергей Иванюк родом из Херсонской области отправился на войну добровольцем после полномасштабного вторжения России и сейчас обороняет Харьковскую область. По словам военного, в апреле 2022 года он вместе с сослуживцами из 9-го батальона смогли отобрать у оккупантов Т-90 в селе Новополь Донецкой области.

Разведка доложила, что российские военные мародерствуют в населенном пункте и время от времени бросают свою технику без присмотра. Украинские воины отправились в рейд, с помощью разведчиков обошли все растяжки и обнаружили посреди улицы танк без экипажа — сначала хотели сжечь, но Сергей Иванюк предложил его угнать.

Бойцы скрытно подобрались к машине и забрались внутрь. Танкист отметил, что ему пришлось потратить не менее 10 минут, чтобы разобраться в устройстве танка и завести его — приборы внутри устроены иначе, чем на более старых моделях, которыми привыкли управлять бойцы ВСУ. Захваченный Т-90 доставили в Зеленое поле, где его разобрали и подготовили к бою уже на украинской стороне.

"Классно завелся. Правда, пришлось с ним подолбаться. Там приборов таких нет, там монитор стоял", — отметил Сергей Иванюк.

В мае полковник ВСУ Сергей Бачурин заявил, что российская армия потеряла миллиарды из-за танков Т-90М "Прорыв". Из-за международных санкций многие зарубежные поставщики разорвали с Россией контракты, и добывать комплектующие стало очень сложно. При этом сама машина оказалась не намного лучше старых Т-72.

В январе ВСУ впервые затрофеили российский танк Т-90С, предназначенный для продажи за границу. Вероятно, россиянам пришлось использовать экспортные модели из-за высоких потерь техники в Украине.