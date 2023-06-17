"Подлость Путина". В Беларусь могли завезти ядерные комплексы "Тополь-М" — Бульба

Основатель "Белого легиона" подозревает, что Россия готовится вступить в войну с НАТО и подставить белорусов под ответный ядерный удар.

Россия могла разместить в Беларуси стратегический ядерный комплекс "Тополь-М". Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил Сергей Бульба, основатель военизированной патриотической организации "Белый легион".

По его информации, россияне могут перевезти на территорию Беларуси не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие, в частности комплексы "Тополь-М", способные наносить удары на расстоянии 12 тысяч километров. Как отметил Сергей Бульба, с такой дальностью действия России нет особой разницы, откуда именно запускать ракеты, но такой шаг свидетельствует о подготовке к войне с НАТО.

"Для них выгодно запустить ракету с белорусской стороны, чтобы ответный удар тоже был нанесен по белорусской территории, не по российской. В этом может быть подлость Путина, которому свой народ не жалко, что ему белорусов жалеть", — прокомментировал общественный деятель.

Сергей Бульба добавил, что Владимир Путин может запустить ядерное оружие с территории Беларуси, даже не предупредив своего коллегу Александр Лукашенко. А чтобы белорусы сами не смогли воспользоваться такими системами, россияне решили поставлять их исключительно вместе с российским военным контингентом.

"Белый легион" называл своей целью подготовку молодых парней перед службой в армии. Члены организации участвовали в митингах и демонстрациях с 1990-х годах, но в 2000-х она официально прекратила свою деятельность.

25 мая министерства обороны России и Беларуси подписали соглашение о размещении ядерного оружия на белорусской территории. В документе отмечается, что речь идет лишь о нестратегических видах вооружения, а Москва сохранит над ним полный контроль.

9 июня президент РФ Владимир Путин озвучил сроки перемещения ядерного оружия в Беларусь. По его словам, комплексы начнут перевозить в июле, когда будут готовы все необходимые сооружения.