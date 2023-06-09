Путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси

По словам Владимира Путина, все идет по плану. Ситуация с точки зрения безопасности стабильная, "даже хорошая".

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Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси начнется сразу же после окончания подготовки сооружений для него 7-8 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 9 июня, передает РБК.

"Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений"", – сказал Путин.

По словам журналистов, он также отметил, что с точки зрения безопасности ситуация стабильная, "даже хорошая", Россия и Беларусь уверенно сотрудничают в этой сфере.

Ранее российский лидер говорил, что Москва завершит строительство хранилища ядерного оружия в Беларуси к 1 июля.

Ядерное оружие в Беларуси

25 мая в Минске состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и белорусского главы оборонного ведомства Виктора Хренина, в ходе которой был подписан документ о размещении на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", — уточнил российский министр.

Шойгу также добавил, что Москва в дальнейшем намерена принять "дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства" с учетом военно-политической обстановки. При этом уже предпринятые шаги, по мнению главы Минобороны страны-агрессора, якобы соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам.

В этот же день Александр Лукашенко отметил, что Минск несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.

26 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что размещение РФ ядерного оружия в соседней Беларуси является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.