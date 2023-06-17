Несколько уже умерли: в Крыму и на Херсонщине российские оккупанты страдают от холеры, — "Атеш"

В партизанском движении отметили, что целые подразделения оккупантов, которые располагаются вдоль Северо-крымского канала, теряют боеспособность

В Крыму и на оккупированной территории Херсонской области российские солдаты страдают от эпидемии холеры. Об этом заявили в движении "Атеш".

Сообщается, что в военные госпитали Херсонщины и Крыма ежедневно поступают множество солдат ВС РФ, у которых подозревается холера. Более того, на Херсонском направлении целые подразделения оккупантов, которые располагаются вдоль Северо-крымского канала, теряют боеспособность. Их вывозят в тыл на лечение. Несколько россиян уже умерли.

"Связано это, скорее всего, с использованием воды с открытых источников, ведь с подвозкой бутилированной или просто очищенной воды у оккупантов бывают трудности. Естественно, что подрыв Каховской дамбы нанес колоссальный урон природе, вскрыв множество болезней о которых мы еще услышим", — говорится в сообщении.

В движении "Атеш" призвали жителей Херсонской области и Крыма быть внимательными и употреблять в пищу только чистую воду.

Напомним, что 17 июня украинцев предупредили о риске инфекций из-за наводнения. Потоки воды размыли канализации и свалки, разнеся возбудителей инфекций по Херсонской, Николаевской и даже Одесской областям. Инфекционисты ожидают вспышки заболеваний в ближайшие две недели, когда закончится инкубационный период.

Кроме того, 13 июня в движении "Атеш" заявили, что коллаборанты и россияне массово уезжают с севера Крыма. По информации партизан, на севере временно оккупированного полуострова также усилили проверки документов и транспортных средств, а силовиков отзывают из отпусков.