Украина на пути к полному освобождению Крыма, но будут потери — Ходжес

По мнению американского генерала, активная фаза контрнаступления еще не началась, но в ближайшие недели ВСУ достигнут больших успехов.

Украинская армия приближается к освобождению Крыма, временно оккупированного Россией. Так в эфире телеканала "Эспрессо" заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, активная фаза контрнаступления ВСУ еще не началась, сейчас Силы обороны Украины проверяют оборону оккупантов на прочность, выискивая уязвимые места, а одновременно с тем запутывают противника — россияне не знают, где будет основное наступление. Американский генерал предупредил: ближайшие несколько дней украинцы будут нести большие потери, но зато в следующие несколько недель смогут достичь больших успехов и показать значительные продвижения.

"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины", — прокомментировал Бен Ходжес. — "Поэтому начало контрнаступления — это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась".

2 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет вернуть Крым уже в 2023 году. По словам чиновника, это возможно в том случае, если ВС РФ столкнется с дефицитом техники — тогда преимущество в количестве живой силы оккупантам не поможет.

15 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что полноценное контрнаступление в Украине еще не началось. Пока украинские военные проводят "тестирование", чтобы найти слабые места в российской обороне и прорвать линию фронта.