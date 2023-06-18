Потери колоссальные: РФ столкнулась с нехваткой танков из-за наступления ВСУ, — Guardian

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил военный завод в Сибири, где приказал увеличить производство бронетехники. Украинские военные продолжают прорывать линию обороны оккупантов.

Российские оккупанты в Украине начали сталкиваться с нехваткой танков, так как контрнаступление ВСУ набирает обороты и является эффективным. Об этом сообщает издание The Guardian 17 июня.

По информации журналистов, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу накануне посетил военный завод в Западной Сибири, где заявил, что нужно срочно ускорить и увеличить производство бронетехники, ведь украинские защитники в ходе контрнаступления при помощи западной техники прорывают российскую линию обороны. В связи с этим оккупанты несут большие потери.

Именно поэтому, как отметил Сергей Шойгу, Россия должна улучшить свои резервы "для удовлетворения потребностей российских сил, проводящих специальную военную операцию".

Президент РФ Владимир Путин также ранее заявлял о том, что российские войска нуждаются в еще большем количестве высокоточных боеприпасов, средств связи, самолетов, беспилотников, ведь того, что есть сейчас — недостаточно.

Тем временем замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала в интервью, что ожесточенные бои за последние несколько дней сместились на дорогу ко временно оккупированному Мариуполю. Украинским военным получается отбрасывать назад российские силы и помогают им в этом британские танки Challenger.

"Практически во всех секторах, где наши подразделения атакуют на юге, они зарегистрировали тактические успехи. Они постепенно продвигаются вперед. На данный момент продвижение составляет до 2 км в каждом направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня сообщалось, что президент Владимир Путин пригрозил, что РФ может уничтожить "любое" здание в Киеве. Он уверен, что оккупанты не имеют ограничений на удары по столице. Кроме того, глава Кремля также напомнил о якобы возможном создании "санитарной зоны" в Украине.