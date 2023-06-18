"В ближайшее время не увидим": контрнаступление ВСУ еще не началось, — разведка Эстонии

По словам начальника разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберга, украинские защитники принимают более методичный, осторожный и спокойный подход к наступлению, чтобы избежать ненужных рисков.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины еще не началось. Как сообщало 17 июня издание ERR, об этом заявил полковник Марго Гросберг, глава разведывательного центра Эстонских сил обороны.

Согласно его словам, украинские вооруженные силы все еще находятся в процессе подготовки. Гросберг отметил, что ВСУ сейчас находятся на предварительной стадии наступательной операции, целью которой является выявление уязвимых мест в российской обороне.

"Очевидно, что инициатива находится в руках ВСУ, поэтому они сами выбирают время, место и методы атаки на вражеские подразделения, исходя из своих наступательных возможностей", — пояснил Гросберг.

Глава разведки отметил, что с военной точки зрения нет оснований утверждать, что украинское наступление "затягивается".

"Россия потратила девять месяцев на создание оборонительных укреплений… Согласно известной доктрине, для успешного наступления в такой ситуации необходимо иметь численное превосходство в три раза как по личному составу, так и по вооружению. К сожалению, у украинцев сейчас нет такого преимущества. Соотношение сил примерно один к одному", — добавил он.

В связи с этим Гросберг отметил, что украинские военные подходят к наступлению более методично, осторожно и спокойно, чтобы не подвергаться ненужному риску. По его мнению, в ближайшие несколько дней не стоит ожидать активизации наступления ВСУ.

Гросберг сказал, что Украина в настоящее время также следит за действиями России, которые включают недавние перемещения в направлении прифронтового города Бахмут и в районе Великой Новоселки Донецкой области.

В частности, из Херсонской области были переброшены подразделения, в которых отпала необходимость после подрыва плотины Каховской ГЭС.

Гросберг добавил, что россияне стали чаще использовать вертолеты и боевые самолеты, причем на южном направлении, значительно ближе к линии фронта, чем раньше.

По его словам, российские силы также провели в основном безуспешные наземные атаки, особенно в районах Купянска, Харьковой области, и Сватово Луганской области.

Напомним, 18 июня командир второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что российские войска во время контрнаступления украинской армии ждут сюрпризы.

Также напомним, по данным Военной разведки Великобритании от 18 июня, российская армия сейчас терпит наибольшие потери на поле боя со времен пика боев за Бахмут.