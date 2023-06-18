ВСУ уничтожили уже четыре ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" за трое суток, – Генштаб

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что благодаря уничтожению 18 июня боевой машины, выполняющей целый спектр задач, российский бюджет недосчитается еще 16 млн долларов.

Российские войска уже потеряют четвертый Ка-52 "Аллигатор" за трое суток. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Войска РФ и в дальнейшем несут потери в авиации. В воскресенье, 18 июня, снова был ликвидирован ударный вертолет.

"Бюджет РФ недосчитается еще около 16 миллионов долларов США", — сообщает Генштаб ВСУ.

Российский боевой вертолет выполняет целый спектр задач. Эту авиационную технику считают одной из лучших. Вертолет способен проводить координацию действий группы боевых вертолетов. Авиационная техника способна поразить бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. Он является фактически продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Уничтожение вертолетов Ка-52

ВСУ 15 июня уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского рассказали об успешном исходе своих действий. Где именно произошла ликвидация авиационной техники врага, они не указали.

Активная ликвидация вражеской техники объясняется специалистами тем, что российское командование активизировало авиацию на юге Украины из-за контрнаступления ВСУ. Использованием воздушно-космических сил, как отмечают в разведке Великобритании, Россия пытается поддержать свои наземные войска для противодействия наступлению украинских войск. Постоянными воздушными ударами захватчики стремятся затормозить продвижение украинских войск.

Напомним, 16 июня эксперты рассказали, что Россия начала активнее применять Ка-52, но бойцы ВСУ имеют системы SHORAD. Армия РФ начала идти на больший риск с целью получить большее преимущество в небе, но не стоит забывать, что украинские защитники имеют на вооружении мобильные ЗРК малой дальности или SHORAD. О том, как украинские вооруженные силы могут уберечь свою технику.