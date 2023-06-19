"Калибры", зенитные ракеты и Shahed: ВС РФ атаковали Украину ночью, подробности (видео)

По данным Воздушных сил, огонь из комплексов С-300 захватчики вели по Запорожью, а в небе над Донецкой областью были зафиксированы иранские дроны-камикадзе.

В ночь на 19 июня оккупанты атаковали украинские города. Во время массированной атаки по Одесской области сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram-канале.

"Страна-террорист атакует", — подтвердили сообщение Воздушных сил в Одесской ОВА.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, было четыре ракеты класса "Калибр" — и все успешно сбиты украинскими ПВО.

Спикер ОВА также напомнил о действующем запрете на посещение пляжей и что комендантский час действует с полуночи до пяти утра.

Обстрел Запорожской области

Российские войска примерно в 3 часа ночи также атаковали Запорожскую область из района оккупированного города Токмак (Пологовский район Запорожской области). Пресс-служба Воздушных сил предупредила граждан о необходимости находиться в укрытии.

О ракетной опасности также объявлялось и в Николаевской области, а над территорией Донецкой были замечены иранские дроны-камикадзе Shahed.

Напомним, что в Запорожской области, согласно данным российской пропаганды, погиб замкомандира батальона РФ с 300 солдатами оккупационных войск. Количество погибших оккупантов в населенном пункте Пятихатки превышает несколько сотен человек. Захватчики подмоги не дождались.

18 июня сообщалось, что украинские войска уничтожили уже 4 вертолета Ка-52 "Аллигатор" в течение трех суток.