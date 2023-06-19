Зашли с тыла и 10 человек нет: бойцы ССО показали кадры ликвидации ВС РФ на юге (видео)

Удачную атаку провели на Южном направлении. Украинским спецназовцам удалось обойти вражеские позиции и ликвидировать из стрелкового оружия захватчиков, которые засели в окопах.

Бойцы Сил специальных операций Украины зашли с тыла в окопы противника и ликвидировали 10 российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram 19 июня пресс-центр службы.

Удачную атаку провели на Южном направлении. На кадрах видно, как украинские военные обходят вражеские позиции и ликвидируют с помощью стрелкового орудия нескольких захватчиков в окопах.

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"На юге при выполнении задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох", — прокомментировали видео военные.

В подписи к видео сказано, что операцию осуществили бойцы 73-го морского центра спецопераций имени кошевого атамана Антина Головатого.

Оправившись от неожиданности, часть ВС РФ пытались сопротивляться, но попытки были напрасны, заключили бойцы ССО.

Напомним, что ранее спецназовцы ССО спасли пятерых военных РФ в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Устроенный Россией теракт отрезал десятки оккупантов на затопленных позициях.

Фокус также писал, как бойцы ССО ударными дронами отразили два штурма ВС РФ на юге. Эффективную работу по врагу показали операторы FPV-дронов, уничтожавшие россиян в укрытиях.