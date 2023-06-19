Черный дым и разбитые машины: Белгородская и Курская области попали под сильный обстрел (фото)

По данным журналистов, одна женщина погибла и еще семеро жителей города Валуйки получили различные ранения. В результате обстрела также была повреждена ЛЭП, из-за чего десятки домов остались без света.

В результате интенсивного обстрела жители российского города Валуйки, расположенного в Белгородской области и граничащего с Украиной, вынуждены укрываться в подвалах. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

В городе стоит черный дым, есть серьезные повреждения автомобилей и разбитые окна.

Согласно предварительной информации от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по меньшей мере семь человек пострадали в результате обстрела, а пяти многоквартирным домам и четырем частным домовладениям нанесены значительные повреждения, включая выломанные окна и поврежденные фасады, а также возгорание хозяйственной постройки в одном из частных домов.

"По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу", — рассказал Гладков.

По данным российского медиа Shot, в результате обстрела в городе Валуйки погибла женщина.

Обстрел Курской области России

Кроме того, российские журналисты утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области. В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей.

Напомним, 15 июня стало известно, что подразделение "Запад-Ахмат" заняло КПП в Белгородской области РФ, которое ранее атаковали бойцы "Русского добровольческого корпуса" и пугают, что нарушители границы получат "молниеносный ответ".

Также 15 июня сообщалось, что россияне недовольны присутствием ВС РФ в эвакуированных селах, потому что те влезают в их дома и воруют все, что попадется на глаза.

Напомним также, что президент РФ Владимир Путин 13 июня, во время встречи с российскими военнослужащими, прокомментировал события в приграничных регионах России. Он признал, что Москва не была готова должным образом реагировать на происходящее в Белгородской области.