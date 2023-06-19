Несколько тысяч: подрыв Каховской ГЭС позволил ВС РФ перебросить войска, — британская разведка

По данным ведомства, россияне перебросили группировку с восточного берега Днепра в Запорожскую область, а также под Бахмут для укрепления обороны.

В течение последних десяти дней Россия, скорее всего, начала перемещение элементов своей Днепровской группировки войск (ДГВ) с восточного берега Днепра для укрепления Запорожского и Бахмутского секторов. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 19 июня.

Предполагается, что в этом могут принимать участие несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты.

По мнению британских военных, перемещение ДГВ, вероятно, свидетельствует о том, что Россия считает меньшей вероятностью крупное наступление украинских сил через Днепр после подрыва плотины Каховской ГЭС и возникшего наводнения.

Наступление ВСУ на Запорожском направлении

18 июня стало известно, что на Запорожском направлении погиб заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" Айвенго Техов. Он вместе с подчиненными, которых было около 300 человек, попал в окружение в населенном пункте Пятихатки. Кроме того, российские военкоры сообщали, что населенный пункт Пятихатки в Запорожской области был освобожден украинскими войсками и оккупанты вновь были отброшены вглубь.

Также 18 июня британская разведка сообщала, что российская армия терпит наибольшие потери на поле боя со времен пика боев за Бахмут.

17 июня украинские защитники показали, как освободили село Новодаровка Запорожской области. Оккупанты заминировали подходы к ранее оккупированному селу, но украинские военные смогли прорваться и выбить противника.

15 июня сообщалось, что Россия перебросила на аэродром временно оккупированного Бердянска 20 вертолетов после начала наступления ВСУ на Запорожском направлении.