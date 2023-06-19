Сверхвысокая температура: как работают тепловые ловушки на истребителе F/A-18 Hornet (фото)

Фотограф зафиксировал истребитель из состава Королевских сил ВВС Малайзии, на котором виден момент пуска ловушек. Их система самолета может запускаться полностью автоматически.

Современные самолеты имеют различные способы противодействия угрозам. Один из них — это инфракрасные ловушки, которые могут обмануть ракеты перехвата. В сети опубликовали, как выглядит момент их запуска на истребителе F/A-18 Hornet. Об этом сообщает The War Zone.

Один из фотографов сфотографировал момент пуска инфракрасных ловушек, как радиолокационного средства борьбы. Истребитель F/A-19-D Hornet впервые зафиксирован первые секунды этой операции. Самолет принадлежит Королевским Военно-воздушным силам Малайзии, однако конкретных данных о месте и времени фотографии нет. В издании отмечают, что зажигаются инфракрасные ловушки с помощью небольших пиротехнических зарядов. В основном их изготовляют из соединения магния, горящего при чрезвычайно высокой температуре.

Инфракрасные ловушки на борту самолета

Также автор смог идентифицировать, что F/A-18D имеет так называемый "двойной ковш" системы ловушек. Они являются частью системы противодействия угрозам AN/ALE-47. Это смарт-система, которая способна работать в полностью автоматическом режиме. AN/ANL-47 на основе полученных данных об угрозе радиолокационного приемника получит предупреждение об угрозе, поэтому система сама решает, какие средства, и в какой последовательности применять.

Кроме этого она имеет полуавтоматический режим, когда система предлагает варианты противодействия, но решение принимает экипаж и ручной режим, когда все делает экипаж. У него есть 6 вариант относительно типа, последовательности и количества контрсредств.

Бывший британский летчик Пол Тремеллинг говорит, что инфракрасные ловушки необходимы для того, чтобы сбивать с курса ракеты. В зависимости от ее продвинутости, можно отстреливать разные ловушки, если они установлены в самолет.

"Например, очень простую угрозу можно преодолеть с помощью источника тепла. Более сложную угрозу нужно будет преодолеть с помощью контрмер, соответствующих тепловой сигнатуре самолета-носителя. Возможно, ему также придется действовать аэродинамически, чтобы не упасть — ведь этого будет недостаточно для того, чтобы победить угрозу", – объяснил Тремеллинг.

Напомним, 16 июня посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что украинская сторона изучает состояние австралийских истребителей F/A-18 Hornet.

12 апреля в Финляндии отказались от идеи передавать Украине истребители Hornet, потому что их планируют эксплуатировать до замены на F-35.