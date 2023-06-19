Россияне изгнаны: ВСУ показали кадры из освобожденных Пятихаток (видео)

Оккупанты бежали из населенного пункта Запорожской области, оставляя на позициях боевую технику и боеприпасы.

Силы обороны Украины в ходе двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль ряд населенных пунктов. Среди освобожденных городов — Пятихатки, Запорожская область. Видео с деоккупированного населенного пункта опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск.

"Украинские военные публикуют видео из Пятихаток Запорожской области, которые перешли под контроль ВСУ", — говорится в сообщении.

На видео защитники Украины подтвердили освобождение Пятихаток.

"Сегодня, 18 июня, изгнано р*шистов из населенного пункта Пятихатки", — сообщили военные.

Также они заявили, что российские оккупанты бежали из населенного пункта, бросая технику и боеприпасы.

Кроме того, деоккупацию Пятихаток подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Напомним, что российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. На этот раз траур настиг Южную Осетию, ведь на поле боя погиб заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" Техов Айвенго. По информации источника, наступила смерть в результате боев с украинскими защитниками на Запорожском направлении. Техов Айвенго с подчиненными попал в окружение в населенном пункте Пятихатки.

Напомним, 13 июня в Генштабе рассказали об успехах ВСУ на юге и востоке Украины. В ходе наступательных операция на Бердянском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км. На флангах в районе Бахмута продвижение ВСУ составило от 1,5 до 3,5 км.