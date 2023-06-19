"Большая война продолжается": у Зеленского рассказали, что может ждать Украину осенью и зимой

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, пока в Украине будет продолжаться война, Россия будет прибегать к одинаковым террористическим актам и вновь попытается бить по критической инфраструктуре.

Украинцам следует готовиться к очередным массированным ударам ВС РФ осенью и зимой. Об этом рассказал советник главы Офиса президента в интервью информационному агентству "РБК-Україна", опубликованном 19 июня.

Подоляк отметил, что гражданам Украины нужно понимать, что "большая война все еще продолжается". Однако условия сейчас отличаются от начала конфликта.

"Пока война не закончится, необходимо быть готовыми ко всему и понимать, что у России ограниченное количество инструментов для влияния на ход боевых действий. Она полагается в основном на террористические методы, такие как использование остатков крылатых ракет, баллистических ракет, гиперзвуковых и беспилотных летательных аппаратов для атак на гражданское население и критическую инфраструктуру, включая энергетические системы", — рассказал Подоляк.

При этом представитель ОП подчеркнул, что несмотря на угрозы обстрелов со стороны РФ, Украина должна вкладывать значительные средства в восстановление и развитие трансформаторных подстанций, распределительных сетей и других инфраструктурных объектов.

"И это все государство будет делать. Но между тем, должны понимать, пока война не закончится, Россия будет использовать одни и те же террористические инструменты. Должны это осознавать", — добавил Подоляк.

Напомним, 31 мая в "Укрэнерго" рассказали, что летом текущего года ситуация с энергосистемой в Украине будет напряженной, но однако на данный момент нет оснований говорить о неотвратимых отключениях света или блэкаутах.

Ранее, 24 мая, стало известно, что Украина отказалась от экспорта электроэнергии в другие страны, поскольку нуждается в покрытии собственного потребления.