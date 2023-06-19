Меньше футуризма: Южная Корея представила дизайн будущего танка К3 (видео)

Концепт будущей машины, призванной заменить основной боевой танк К2, подразумевает размещение экипажа в бронированной капсуле, а также установку нового орудия калибра 130-мм.

Южнокорейские инженеры продемонстрировали концептуальное изображение внешнего вида танка нового поколения К3 от компании Hyundai Rotem. Концепт будущей машины появился в 2020 году и, вероятно, призван заменить южнокорейский ОБТ К2 к 2030 году. Об этом 19 июня написали обозреватели Defence Express.

Авторы публикации отметили, что внешний вид обладает определенной футуристичностью, однако новые кадры К3 отличаются более прагматичным подходом. Несмотря на новый дизайн танк сохраняет одну из главных особенностей — размещение экипажа из трех человек в бронированной капсуле и необитаемая башня.

Еще одним нововведением является главное орудие танка, которое будет иметь калибр 130 мм. Обозреватели пишут, что такой выбор калибра намекает на сотрудничество с компанией Rheinmetall, которая активно продвигает такой калибр — в частности орудием Rh130/L51 оснащен образец немецкого ОБТ Panther KF51.

Выбор такого орудия обусловлен конструктивными особенностями. Так предполагается, что новая пушка будет иметь меньшую длину, но большее рабочее давление — 880 МПа вместо 700, которые имеют 120-мм орудия. Это в свою очередь должно увеличить бронепробитие орудия на 50%,

Новый концепт может сохранить высокотехнологичные решения предполагающие повышенную незаметность машины на поле боя. Помимо низкого силуэта танка все противотанковые и другие системы вооружения должны быть интегрированы внутри башни, а корпус танка будет оснащен модульной системой защиты из стали, керамики и композитных материалов.

Предыдущий образец танка К3

Также было отмечено, что по сравнению с ранними версиями концепта, образец получил центральное размещение башни (а не смещенное к корме) и не такие сглаженные формы.

Между тем остается неясным многие детали конструкции. Например, на новом изображении не видно мачту РЛС, неизвестно расположение боеукладки и пока непонятно, будет ли К3 оснащен пусковой противотанковой ракетной установки или дронами-камикадзе.

Что касается ходовой части, то скорее всего К3 будет создан на базе своего предшественника К2, следовательно, двигатель и трансмиссия будет размещены традиционно, добавили обозреватели. Также сообщается, что вес машины составит 55 тонн, что для современного танка является обычным показателем.

В целом, подчеркнули авторы материала, первый реальный образец К3 появится еще нескоро. Более того в концепцию возможно внесут изменения военные после первых тестовых испытаний, а именно — под вопросом главная особенность будущего танка — размещение экипажа в бронекапсуле.

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