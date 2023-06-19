Больше брони и пулемет: в Украине модернизируют боевые машины на шасси МТ-ЛБ (видео)

Дополнительное бронирование машины защищает от огневого поражения легкого стрелкового оружия. А крупнокалиберный пулемет КПВТ позволяет поражать воздушные и наземные объекты на дистанции до 2000 м.

Военно-промышленный комплекс Украины начал серийно модернизировать легкие бронированные многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ советских времен для выполнения боевых задач на фронте. В частности, машина оснащается дополнительной броней, а также 14-мм крупнокалиберным танковым пулеметом Владимирова (КПВТ). Об этом 19 июня сообщил портал "Милитарный".

Обозреватели пишут, что в сети появилось видео колонны из шести таких модернизированных бронетранспортеров.

На кадрах видно, что машины оснащены навесными модулями дополнительного бронирования, что является весьма актуальным для МТ-ЛБ. Дело в том, что толщина брони бортов бронемашины составляет всего 7 мм под небольшим углом, а толщина фронтальной части — всего 14 мм. Это значит, что машина уязвима от огня винтовок и пулеметов калибра 7,62 мм, поэтому установка дополнительной защиты может уберечь машину от огневого поражения легкого стрелкового вооружения.

Кроме того на МТ-ЛБ установлены боевой модуль неизвестного происхождения с вариантом танкового пулемета КПВТ, который способен поражать воздушные и наземные объекты на дистанции до 2000 м.

Авторы публикации обратили внимание, что пулеметная установка оснащена несколькими каналами наблюдения — предположительно, один из них является инфракрасным или тепловизионным для работы в условиях плохой видимости.

КПВТ на модернизированной бронемашине

"Уровень исполнения боевого модуля позволяет предположить, что он был произведен в Украине одним из оборонных предприятий уже во время полномасштабного вторжения", — отметили эксперты.

Кратко о МТ-ЛБ

Многоцелевой транспортер легкий бронированный или МТ-ЛБ был создан в 1964 году конструкторским бюро Харьковского тракторного завода, которое в то время возглавлял А. Ф. Белоусов. Изначально цель ее создания — транспортировка артиллерийских орудий, поэтому машина использовалась в роли артиллерийского тягача. Иногда МТ-ЛБ выполнял функцию легкого бронетранспортера и использовался для перевозки десанта и грузов.

Конструкция броневика позволила создать на его основе более 80 модификаций военной техники, начиная от БТРов и до систем ПВО, где машина послужила базой. Например, на основе МТ-ЛБ выполнены комплексы 9М144 "Штурм-С", системы ПВО 9А35 "Стрела-10", РЛС 1Л219 "Зоопарк" и т.д.

Украинские эксперты предполагают, что модернизация этой бронетехники обусловлена дефицитом качественных бронетранспортеров и боевых машин пехоты ВСУ. В силу этого украинский ВПК всячески пытаются компенсировать нехватку всеми возможными способами, подытожили обозреватели.

Напомним, по данным Минобороны Украины Швеция намерена предоставить для нужд ВСУ одни из самых современных боевых машин пехоты CV-90. Пресс-служба ведомтсва сообщила, что украинские военнослужащие уже завершили подготовку по эксплуатации этих боевых машин.