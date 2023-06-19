РФ могла потерять контроль над частью Бахмута, – BILD

Давление украинской армии привело к тому, что оккупанты могли потерять часть Бахмута. Журналисты утверждают, что получили доступ к документам Бундесвера.

Российские оккупационные силы, вероятно, потеряли контроль за частью Бахмута благодаря успешным действиям ВСУ. Об этом сообщает таблоид BILD со ссылкой на документы Бундесвера.

Отмечается, что журналисты получили документы Министерства обороны Германии, в которых идет речь о состоянии боевых действий в полномасштабной войне РФ против Украины. В них отмечается сразу несколько моментов из разных частей фронта. В частности, на Бахмутском направлении российские войска могли потерять часть контроля над Бахмутом из-за постоянного давления ВСУ.

Также в Бундесвере отметили успешные действия украинских диверсантов в российских тылах. Они смогли нарушить железнодорожное сообщение в оккупированных районах Запорожской области и Крыму. В Харьковской области в начале июня взорвали аммиакопровод. РФ и Украина обвиняют друг друга в атаке.

Ответом РФ на наступательные действия ВСУ стало чаще применение воздушных, ракетных и беспилотных атак на заранее подготовленных позициях.

По данным Генштаба от 19 июня, российские войска проводили безуспешные попытки атаковать в направлении Орехово-Василовки на Бахмутском направлении. Несмотря на это, украинские защитники продолжают продвижение.

Напомним, 19 июня Анна Маляр заявила, что ВС РФ потеряли более 4,6 тысячи убитыми и ранеными под Бахмутом.

16 июня военным из 3-й отдельной штурмовой бригады удалось выбить оккупантов из лесополосы у Бахмута.